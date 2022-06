“Sigues envuelta en la soberbia”: críticos arremeten contra Cesia en cuarto concierto en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La hondureña Cesia Sáenz participó la noche de este sábado en su cuarto concierto en La Academia, el popular concurso de canto en México, donde fue nuevamente criticada por algunos jueces tras interpretar “Te hubieras ido antes” de Ricardo Montaner.

La compatriota, de 23 años, compartió escenario con Zunio, de Ecuador, en el dúo de esta semana.

Crítica de los jueces

La nueva ola de críticas la comenzó Lola Cortés al decir que “con un vestido así no puedes cantar con las piernas abiertas y tienes que caminar un paso y otro adelante, un pie tras otro pie. No sé qué pasó con tus gesticulación que no hubo interpretación alguna en tu cara, no pasabada nada”.

La jueza le volvió a recordar a Cesia, al igual que en anteriores conciertos, que la “voz no lo es todo”.

Por su parte, Ana Bárbara, fue menos dura y le dijo: “Cesia, a mí me gustó mucho su interpretación, esos detalles que dice Lola, que la caminada, es algo que tarde o temprano lo vas a emplear, pero que bonito matizaban”.

Mientras tanto, el juez Horacio Villalobos, después de contar una anécdota, criticó a Cesia diciendo que “tienes de las mejores voces, no supiste qué hacer con tus manos que no conectaste con tu personaje. Cuando uno interpreta una canción tiene que hacerlo con verdad para conectar”.