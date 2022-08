Así ha sido el duro camino para Cesia Sáenz en La Academia

Tegucigalpa, Honduras. Cesia Sáenz brilla con su talento en La Academia. La joven de una prodigiosa voz ha cautivado a México y a Centroamérica semana a semana con inolvidables presentaciones.

Sin embargo, el camino hasta la semifinal de La Academia no ha sido fácil para la artista originaria de Comayagua. Desde sus inicios Cesia ha enfrentado duras críticas por parte de los jueces del reality show, y que sin duda alguna le han servido para mejorar en escena durante el desarrollo del programa.

Desde sus pasos de baile o el sobre uso de su voz, estas son algunas de las críticas más duras que ella ha recibido.

En su primer concierto la catracha fue calificada de soberbia por parte del juez Arturo López Gavito, lo que le provocó muchos sentimientos en ese entonces.

“Cesia, no tienes aire, no tienes memoria, no sabes bailar, la voz ya la tienes” le dijo en otro concierto Lola Cortés, cuando Cesia interpretó el tema “Vive” de Kabah y fue duramente criticada por no dominar el baile y el canto al mismo tiempo.

Para el cuarto concierto en esta generación de La Academia, la cantante fue nuevamente blanco de críticas, por la mala elección de su vestuario, así como sus expresiones corporales al interpretar “Te hubieras ido antes” de Ricardo Montaner.

En semanas siguientes la artista comayagüense, su punto débil fue el baile, incluso los jurados criticaron a la coreógrafa de La Academia, por no enseñarle a bailar en el escenario y exigiendo a Cesia pulir este talento para ser una estrella en todos los sentidos de la palabra.

Sáenz a pesar de todo eso se ha convertido en una de las grandes figuras en esta generación de La Academia, incluso para críticos y expertos en música es desde ya la “virtual” ganadora del reality show que reúne a talentos de México, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala y Honduras.

Acá algunas de sus presentaciones más icónicas: