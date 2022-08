Ahora, la también hondureña Angie Flores hizo uso de las redes sociales para darle a conocer cuanto la apoya y admira, dejando sorprendidos a sus miles de seguidores.

“Hola, Cesia ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Te quiero un montón... Creeme que sos una chica muy talentosa, creé en vos, no dudés de tu talento, no importa lo que te diga”, fueron algunas de las palabras de la acreedora del segundo lugar en la temporada pasada.

Alguien de la producción se encargó de contarle a Cesia que su compatriota se había dirigido a ella de esa forma, por lo que en medio de la transmisión 24/7 en la casa, Cesia aprovechó para responderle: "Saludos a Angie Flores, a todos los ‘Angielivers’, ya me dijeron que Angie me apoya y eso es tan lindo, entonces muchísimas gracias, Angie. Ahorita no se me ve la emoción porque ando cansada, pero sí”.

