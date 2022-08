“Es la primera vez que canta bien”, “Eres otra”: Rubí enamora a los jueces en la semifinal

Esta vez, ambos conectaron tan bien que los críticos no podían disimular su agrado, pues mantuvieron una sonrisa en sus rostros desde que al iniciar la canción identificaron que Rubí no sonaba desafinada, al contrario, se presentó más segura y más capaz que nunca.

La primera en hablar fue Lolita Cortés, quien ha sido la más dura al criticar a Rubí en ocasiones anteriores, sin embargo, esta vez, no pudo ocultar su satisfacción al verla convertirse en una estudiante destacada.

“Llevo muchos años compartiendo este panel, de verdad... Hemos vivido muchas cosas, buenas y malas, pero nunca había vivido lo de esta noche. Este momento, de verdad, Eduardo, sé lo que eres capaz, estás loco, tú naciste cantante, eres artista. Rubí, yo sé que lo que te voy a decir se va a escuchar espantoso, pero es con todo mi cariño, espero que te dé covid más veces... Eres otra, dónde quedó, lo siento, no quiero sonar como burla, porque sé que este virus ha sido terrible, hemos tenido muchas pérdidas, pero, hermosa, estaba aterrada, no tenía ninguna fe después de toda esta semana. Alguna vez me preguntó Yahir, ‘¿Tú eres una Rubiliver’?’, hoy más que nunca esa cara que tú hiciste, esos gestos, eso que te ha costado tanto trabajo y esa voz que yo no había escuchado, quiero decirte que me convence una vez más de que yo soy una Rubiliver”, dijo Cortés para sorpresa de todos.