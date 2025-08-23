  1. Inicio
Emmanuel Haro, bebé desaparecido en California: ¿por qué arrestaron a sus padres?

La desaparición de Emmanuel, bebé de 7 meses, dio un giro inesperado con la detención de sus padres por sospecha de homicidio; la búsqueda sigue activa

  • 23 de agosto de 2025 a las 20:46
1 de 12

El caso de Emmanuel Haro, un bebé de tan solo siete meses que fue reportado como desaparecido en el condado de San Bernardino, California, ha causado conmoción, debido a que a sus padres, Jake y Rebecca Haro, fueron detenidos bajo sospechas de homicidio. A continuación los detalles.

Foto: redes sociales
2 de 12

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino informó que los agentes de la División de Homicidios y Ejecución Especializada llevaron a cabo la captura en la residencia familiar en Cabazon, una comunidad cercana a Palm Springs.

 Foto: redes sociales
3 de 12

Pese a los arrestos, la búsqueda del pequeño Emmanuel continúa en diferentes puntos del condado, sin que hasta ahora se haya logrado localizar su paradero.

 Foto: redes sociales
4 de 12

La denuncia inicial fue presentada el pasado 14 de agosto por la madre del menor, Rebecca Haro, quien afirmó que su hijo había sido secuestrado en un estacionamiento de una tienda Big 5 Sporting Goods en Yucaipa.

 Foto: redes sociales
5 de 12

La mujer manifestó que fue atacada mientras le cambiaba el pañal al bebé, y que al recobrar el conocimiento, Emmanuel ya no estaba en su asiento. Sin embargo, con el paso de los días, las autoridades comenzaron a detectar inconsistencias en su relato.

 Foto: redes sociales
6 de 12

Las autoridades también entrevistaron a Jake Haro, quien irónicamente tiene antecedentes por crueldad infantil.

 Foto: redes sociales
7 de 12

Durante la investigación, las autoridades incautaron el vehículo del padre y la realización de varios cateos en la residencia familiar.

 Foto: redes sociales
8 de 12

La policía ha empleado el uso de perros rastreadores especializados en encontrar restos humanos, con la finalidad de hallar al bebé, sin embargo, todavía no hay rastros de él.

Foto: redes sociales
9 de 12

Cabe mencionar que la pareja de detenidos tiene otro hijo, un niño de 2 años, quien fue puesto bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil del Condado de Riverside.

 Foto: redes sociales
10 de 12

A pesar de que se han reportado posibles avistamientos de Emmanuel en diferentes lugares, incluso en el condado de Kern, ninguno de estos reportes pudo ser confirmado, dejando abierta la incógnita sobre su paradero exacto.

 Foto: redes sociales
11 de 12

Un grupo de desconocidos se congregó frente a la casa de los Haro en Cabazon, exigiendo respuestas y justicia para Emmanuel.

Foto: redes sociales
12 de 12

El Departamento del Sheriff hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ayudar a localizar a Emmanuel. El bebé mide aproximadamente 24 pulgadas, pesa 21 libras, tiene cabello y ojos castaños, y presenta estrabismo. La última vez que fue visto, llevaba un mono negro.

 Foto: redes sociales
