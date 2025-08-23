Nasralla sostiene reuniones en Cortés y dice: "Recomendación para el familión: salgan de Honduras"

Cortés, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, sostuvo diversas reuniones en San Pedro Sula, Cortés, y aprovechó para enviarle un mensaje a la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Tras haber narrado el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador, el también periodista deportivo programó reuniones este sábado 23 de agosto con transportistas y avicultores de San Pedro Sula.

En uno de sus encuentros informó: "Me reuní con la junta directiva de transportistas del cono sur en Cortés, un encuentro clave para escuchar de primera mano las necesidades del sector. Me acompañaron Hedman Tinoco, Luis Castro, Arturo Zerón y Alex Hernández; con quienes analizamos estrategias para modernizar el transporte, promover la seguridad y facilitar el acceso a todos los hondureños. Nuestro objetivo es impulsar un sistema de transporte justo, eficiente y sostenible".

Sobre la reunión con los avicultores, precisó: "La avicultura es un pilar fundamental para la seguridad alimentaria de Honduras. Hoy sostuvimos un espacio de diálogo con representantes del sector, entre ellos Grupo Proavih, Grupo Anavih y Grupo Mancía. De nuestro equipo participaron el Lic. José Martín Chicas y el Lic. José Luis Moncada".



Añadió que "conversamos sobre innovación, productividad y cómo garantizar que los consumidores accedan a productos de calidad a precios justos. Nuestro compromiso es impulsar políticas claras que fortalezcan a los productores nacionales, generen empleo y promuevan el crecimiento económico desde el corazón del sector avícola". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Salvador Nasralla también envió un mensaje a la familia presidencial, advertencia que tiene que ver con la recompensa que ha puesto Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.