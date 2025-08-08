  1. Inicio
¡Histórico! EE. UU. ofrece $50 millones por Nicolás Maduro

Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, en un hecho calificado como histórico en la lucha contra el narcotráfico internacional, intensificando la presión sobre el mandatario venezolano, acusado por varios delitos.

  • 08 de agosto de 2025 a las 12:32
El Heraldo Videos