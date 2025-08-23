Cuánto dinero se recaudó en el Honduras-El Salvador de tiktokers y la bonita causa a la que se donó

¿Cuánto dinero se recaudó en el Honduras-El Salvador de tiktokers? Esta es la información que se conoce y la bonita causa a la que se donó parte de lo recolectado ayer en el Morazán de San Pedro Sula.
Se pusieron a disposición un total de 17 mil boletos para el juego entre tiktokers de Honduras y El Salvador, vendiendo toda la boletería.
Los boletos costaban 50 lempiras en sol y 100 en preferencia. El evento fue un total éxito y parte de la taquilla se destinó a una buena causa.
¿De cuánto fue la taquilla? De manera preliminar se conoció que se recaudó al menos 850 mil lempiras por la venta de boletos y valorando el bajo precio que se estableció.
No se pagó alquiler del Morazán ya que el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, estableció que no haría el cobro por el uso del inmueble.
Parte de este dinero fue destinado a una buena causa. El 30% de la taquilla fue entregado a la Asociación de la Tercera Edad Capítulo San Pedro Sula.
Poco más de 200 mil lempiras fue lo donado a los adultos mayores de San Pedro Sula, tras la taquilla en el Honduras vs El Salvador de tiktokers.
El partido también fue visto por más de 300 mil personas en el canal de YouTube de Supremo, generando un éxito mayor a la ida en territorio salvadoreño.
El Morazán lució repleto, al puro estilo de los juegos de la Selección Nacional o finales de Liga Nacional. Hay que decir que el resto del dinero se usó en montaje de todo el evento por parte de todos los organizadores.
Honduras terminó ganando 2-1 con anotaciones de Supremo y Caleb, este último siendo refuerzo de los tiktokers.