Cuánto dinero se recaudó en el Honduras-El Salvador de tiktokers y la bonita causa a la que se donó

El 30% de la taquilla se donó a una noble causa y esto fue lo que se recaudó por venta de boletos

  • 23 de agosto de 2025 a las 11:05
¿Cuánto dinero se recaudó en el Honduras-El Salvador de tiktokers? Esta es la información que se conoce y la bonita causa a la que se donó parte de lo recolectado ayer en el Morazán de San Pedro Sula.

Fotos: El Heraldo
Se pusieron a disposición un total de 17 mil boletos para el juego entre tiktokers de Honduras y El Salvador, vendiendo toda la boletería.

Foto: El Heraldo
Los boletos costaban 50 lempiras en sol y 100 en preferencia. El evento fue un total éxito y parte de la taquilla se destinó a una buena causa.

Foto: El Heraldo
¿De cuánto fue la taquilla? De manera preliminar se conoció que se recaudó al menos 850 mil lempiras por la venta de boletos y valorando el bajo precio que se estableció.

Foto: El Heraldo
No se pagó alquiler del Morazán ya que el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, estableció que no haría el cobro por el uso del inmueble.

Foto: El Heraldo
Parte de este dinero fue destinado a una buena causa. El 30% de la taquilla fue entregado a la Asociación de la Tercera Edad Capítulo San Pedro Sula.

 Foto: El Heraldo
Poco más de 200 mil lempiras fue lo donado a los adultos mayores de San Pedro Sula, tras la taquilla en el Honduras vs El Salvador de tiktokers.

 Foto: El Heraldo
El partido también fue visto por más de 300 mil personas en el canal de YouTube de Supremo, generando un éxito mayor a la ida en territorio salvadoreño.

 Foto: El Heraldo
El Morazán lució repleto, al puro estilo de los juegos de la Selección Nacional o finales de Liga Nacional. Hay que decir que el resto del dinero se usó en montaje de todo el evento por parte de todos los organizadores.

Foto: El Heraldo
Honduras terminó ganando 2-1 con anotaciones de Supremo y Caleb, este último siendo refuerzo de los tiktokers.

Foto: El Heraldo
