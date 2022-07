¿Será Cesia? Zunio y Fernanda, expulsados de La Academia, revelan quién debería ganar el concurso

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Zunio y Fernanda, considerados dueños de dos de las mejores voces de esta generación en La Academia: 20 años, fueron expulsados del concurso el sábado y domingo pasados, respectivamente, tras no contar con la cantidad suficiente de votos del público para continuar en el concurso de canto.

Su salida ha causado revuelo en redes sociales, pues muchos fanáticos del programa aseguran que ellos poseen más talento que muchos de los jóvenes que aún permanecen dentro de La Academia. Ante esto fueron consultados este lunes ambos exacadémicos y además, compartieron un poco acerca de sus vivencias dentro de la casa y sobre lo que sentían cada vez que subían al escenario cada fin de semana.

VEA: El sorprendente parecido entre el académico Andrés y el actor Pablo Lyle

Zunio, originario de Ecuador, ya había sido expulsado anteriormente, pero gracias a los votos del público retornó hace dos semanas para volver a luchar por llegar a la final, sin embargo, nuevamente fue de los menos favorecidos con los votos y tuvo que marcharse. En el caso de Fernanda, pese a ser de las más fuertes en semanas pasadas, fue expulsada, aunque estuvo a punto de salvarse si la académica Rubí decidía renunciar al programa como había dicho, pero tras meditarlo, determinó que a pesar de las críticas de los jueces y del público que la acusa de carecer de talento, quiso continuar.

Los dos últimos expulsados confesaron en una entrevista en el programa “Venga la alegría” que cada vez que subían al escenario estaban llenos de nervios, pero admitieron que es una sensación que extrañarán de ahora en adelante; además, indicaron que de las críticas que reciben de los jueces, cada uno de ellos intenta retener al menos un 60% en sus mentes, para poder corregir esos errores en la siguiente presentación.

Y sobre el rumor en redes sociales de que hay alumnos con menos talentos que aún permanecen en el programa, ambos coincidieron en que eso ocurre porque la gente no vota con criterio.

ADEMÁS: Polémicas que han rodeado a La Academia durante sus 20 años

Zunio dijo que las personas no debería guiarse por quién hace más show, sino por quién en verdad tiene talento.

“Yo creo que hay quienes se dejan llevar por quién les cae bien, quién hace más polémica dentro de la casa... como que le gustan los enredos a la gente, lonovelescoo. ¡Ay, no sé, a mí eso no me gusta! Yo creo que soy como soy aquí afuera y en todos lados”, dijo Fernanda.

Además, aseguró no sentirse molesta con Rubí por no querer irse, pues la describió como “una personasúper lindaa, muy enfocada, le echa todas las ganas. Es un gran ser humano”.