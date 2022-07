“Parecía una cantante en cualquier escenario del mundo”: Cesia deslumbra al ritmo de la salsa en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Entre una mezcla de halagos, pero criticada por su vestuario, la hondureña Cesia Sáenz volvió al escenario en el concierto número 13 de La Academia, en el que interpretó ‘Vivir lo nuestro’ de la India.

Al ritmo de la salsa, la catracha obtuvo, en su mayoría, muy buenos comentarios de parte de los jueces.

El primero en pedir la palabra fue Arturo López Gavito, mejor conocido como “El juez de hierro”, quien destacó que la hondureña “parecía una cantante en cualquier escenario del mundo. Lo hizo espectacular”.



VEA: Con un apasionado beso, Cesia y Andrés ejecutaron un impecable dueto en La Academia

Juicio:

“A mí no me importa si no hay nutriólogas, a mí me toca hablar de las presentaciones”, dijo Gavito, tras un percance en el que el académico Santiago colapsó tras bajar del escenario, presuntamente, como consecuencia de la dieta a la que han sido sometidos esta semana.

Las palabras de Gavito parecían que iban dirigidas a una nueva crítica, pero “Cesia superó a Mar, Nelson, y evidentemente superó a Rubí y parecía una cantante profesional de música parada en un gran escenario en cualquier gran foro del mundo y lo hizo espectacular. ¡Muchas felicidades, Cesia!”

Era el momento de Lolita Cortés, aunque su semblante gesticulaba desagrado, pero sus palabras fueron estas: “Cesia: hablamos de esta canción, te llegó la canción. Sabemos que canta, que tiene voz para dar y repartir, hasta guarda un poco. Es creíble lo que hace, pero lo que sucede esta noche es que me parece que está mal vestida”.



ADEMÁS: Milagro Morales, la nueva Reina de la Feria Patronal de San Lorenzo

Sin embargo, Lolita justificó que “eso no es culpa tuya. Le ponen una minifalda con la que no puede moverse, bailar, entonces su actuación es mediocre. Ella podría estar felizmente, claro, esa es Cesia”.

“Si cierro los ojos me transporte al caribe de tu país, que debe ser precioso, conozco tu país, pero esa parte no. Tienes un sello especial que ya tienes marcado, cañón. Tu tono ya marcado que lo tengo guardado con el caribe integrado cantando brutal”, manifestó Ana Bárbara.

Por su parte, Horacio Villalobos sonrió al talento de Cesia y expresó: “qué voz tan maravillosa tienes”, se detuvo y solicitó aplausos para ella.



DE INTERÉS: ¿Quién será el próximo expulsado de La Academia? Alexander Acha lo habría revelado

Siguió: “Es impresionante la capacidad que tienes, Cesia, tú estás para triunfar”.

La catracha robó la admiración de los jueces, pues no hubo nada qué criticar más que el vestuario, que lo justificaron porque se lo imponen y no es decisión de ella.