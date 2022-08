¿Cómo se elegirá al finalista de La Academia que formará parte de Grupo Cañaveral?

¿Cuándo y cómo se elegirá?

Según dijo Emir, será el próximo 14 de agosto, es decir, en la final de La Academia que la banda anunciará el nuevo vocalista de Grupo Cañaveral.

Aunque a primera instancia se creyó que el público sería quien elegiría al ganador del nuevo integrante del grupo, pero luego se explicó que serán los mismos miembros de la histórica banda que decidirán quién será el finalista que se unirá al grupo.

Ante esta novedad, los internautas aseguraron que es una gran oportunidad para que algún integrante del concurso pueda consolidar su carrera.

Recientemente, a través de sus redes sociales el mexicano reveló que él y sus compañeros todavía no eligen al académico que se unirá al grupo próximamente.

“Realmente hay mucho talento ahí, de los finalistas, incluso de los que ya han salido, hay mucho talento porque yo siempre lo he dicho, aquí no se trata de encontrar al artista o al cantante perfecto sino al que realmente transmite... No es que lo tengamos platicado (quién se unirá al grupo), pero ya por lo menos tenemos visualizado muchas cosas que no puedo decir, porque realmente el día de la final es... estaremos ahí en un performance muy interesante”.

Grupo Cañaveral nació en 1995 y a lo largo de estos años se ha ganado el cariño de los mexicanos y América Latina por resaltar las raíces de la cumbia. No mientas más, Palacio de amor, Disco Cumbia México 1 y Disco Cumbia México 2 son algunos de sus grandes éxitos.

El próximo miembro de Grupo Cañaveral está entre Mar, Cesia, Andrés, Rubí y Nelson, alumnos de La Academia 20 años.

