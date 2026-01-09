Sean Combs pide ayuda a Trump desde prisión, pero el presidente le niega el indulto oficial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó otorgarle el indulto al rapero Sean "Diddy" Combs después de recibir una petición por carta desde la cárcel, informó el mandatario en una entrevista publicada en The New York Times.
Trump aseguró que no concederá la solicitud de perdón presidencial ni al magnate musical ni a varias personas de alto perfil que se encuentran en prisión cumpliendo condena, como Nicolás Maduro o Dereck Chauvin, expolicía de Mineápolis condenado por el asesinato de George Floyd durante un arresto en 2020.
El líder republicano ha utilizado el poder ilimitado de clemencia presidencial para liberar de prisión a personalidades como el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien hasta el pasado diciembre estuvo condenado por estar detrás de las conspiraciones de narcotráfico "más grandes y violentas del mundo", según el Gobierno de Estados Unidos.
Combs, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está cumpliendo una sentencia de más de cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.
Tras un juicio que se alargó dos meses, el artista musical, de 55 años, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado.
La Fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros maratónicos con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.
Por otra parte, dos de los hijos del famoso rapero encarcelado seguirán los pasos de su padre con una serie documental que dará a conocer su perspectiva sobre la caída en desgracia del artista, informa The Hollywood Reporter (THR).
La empresa Zeus Network ya ha lanzado un avance de la serie, cuyo estreno está previsto para 2026, según anuncia la compañía audiovisual en su página de Instagram.
La serie documental parece seguir a Justin y Christian Combs durante el juicio federal contra su padre, acusado de crimen organizado y tráfico sexual, que concluyó a principios de julio y tras el que recibió una condena de 50 meses de cárcel.
El propio rapero es también en este momento protagonista de una serie de cuatro episodios para Netflix, producida en parte por su rival, también rapero 50 Cent.
En el breve primer tráiler emitido en Instagram, se ve a Justin y Christian Combs sentados juntos viendo la cobertura televisiva del juicio de su padre.
Ambos se emocionan visiblemente a medida que se reproducen rápidamente imágenes, incluyendo tomas de sus llegadas diarias e interacciones con la prensa apiñada frente al juzgado del centro de Manhattan.