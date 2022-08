Lo decretó y lo logró: cómo la hondureña Cesia Sáenz ganó el primer lugar en La Academia

“No tengo palabras. Es un sueño hecho realidad y no me lo puedo creer. Este premio va para mi país y todo lo gente que votó por mí”, expresó muy emocionada la primera hondureña en ganar este concurso.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- No fue fácil, pero lo logró. La hondureña Cesia Sáenz se coronó ganadora de La Academia: 20 años gracias a su potente voz y soltura en el escenario. Ahora le augura una prometedora carrera artística.

Los cinco críticos concluyeron que el show final de la hondureña fue el mejor de todos durante su recorrido por el concurso de canto, por lo que atrás quedó su “falta de conexión” y “soberbia” con la que la tildaron algunos de los jueces.

“Cesia no sabes más que hacer las cosas a lo grande. Cierra siendo esta leona que nos ha demostrado que ella hará lo que se le dé la regalada gana. Eso me tranquiliza mucho porque me demuestra una mujer muy segura de sí misma”, le dijo Lolita Cortés.

Ana Bárbara, que siempre fue dulce al evaluar el desempeño de los académicos, manifestó que Cesia la emocionó hasta el borde de las lágrimas.