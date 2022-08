CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Andrés Encinas brilló en el escenario de la gran final de La Academia con su gran interpretación del tema “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner, llevándose comentarios muy positivos.

Vistiendo un elegante traje color negro, con algunos detalles brillantes y un corbatín, el mexicano hizo suyo el éxito de Ricardo Montaner.

Mostrándose muy concentrado y enfocado para destacar sobre el escenario, Andrés logró conmover al público y a la cuarteta de jueces en su última gran actuación en La Academia: 20 años.

Los jueces, de pie, aplaudieron su participación y la primera en tomar la palabra fue Ana Bárbara, quien destacó el ambiente que había en el escenario y resaltó que lo dio todo.

“Lo más loable de un artista es cuando se deja la piel y el alma en el escenario, no hay de otra, no hay salida, no dejaste nada para ti, lo diste todo y me quedo con eso”, señaló la “Reina grupera”.

Por su parte, Lolita Cortés declaró: “Agradezco toda esta interpretación, todos estos fines de semana, agradezco tu compromiso y la dedicación, no solo para el programa y el público, sino contigo mismo. Gracias por amarte tantos, por cuidarte tanto. Eres el ejemplo de lo que un alumno de La Academia debe ser”.

Por su parte, Horacio Villalobos señaló que independientemente sea el ganador o no, este es para Andrés Encinas el inicio de una gran carrera artística.

“Independientemente de si te llevas el primer lugar o no inicias una gran carrera. Ya te vas bien armado. Fue un placer trabajar contigo, ver como crecías cada semana, ver como las críticas te servían para que crecieras como artista y eso es lo que se tiene que tener para ser un artista”, señaló Villalobos.

“Has mejorado increíblemente, eres un hombre sensato, eres un tipo responsable, eres un hombre que tiene claridad de hacia a dónde va. Sigue cantando como lo estás haciendo, nunca había visto una interpretación de un hombre con esta calidad y sentimiento porque lo diste todo”, puntualizó Arturo López Gavito.

Luego de escuchar las valoraciones de los jueces, Andrés recibió la visita en el escenario de Diego, un pequeño de 8 años inspirado por sus actuaciones para continuar con su tratamiento contra la diabetes tipo 1.

El participante de 26 años y el pequeñín protagonizaron un emotivo momento en la gran final de La Academia, en el cual hubo lágrimas de la emoción y mensajes de apoyo.

