“Así tenía que ser tu final”: Cesia brilla al cantar “Por amor” y pone de pie a los jueces de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Ovacionada de pie por los jueces, así terminó la presentación -una de las más impecables- de Cesia Sáenz en la final de La Academia 20 años.

Los cinco críticos concluyeron que el show final de la hondureña fue el mejor de todos durante su recorrido por el concurso de canto, por lo que atrás quedó su “falta de conexión” y “soberbia”.

“Cesia no sabe hacer otra cosa que no sea hacer las cosas a lo grande. Ella va a hacer lo que le dé su regalada gana cuando quiera y cómo quiera y así cierra, cierra siendo esta “leona” que nos ha demostrado uno y otra vez que ella va a hacer lo que se le de su regalada gana, cuando quiera y como quiera y eso me tranquiliza mucho porque me demuestra una mujer muy segura de si misma”, comenzó diciendo Lolita Cortés.

LEA: Al ritmo de “Mi error, mi fantasía”, Rubí abre el telón de la gran final de La Academia

Aseguró que la “leona de Honduras” “hizo lo que se le dio la gana” en el escenario.

“Eres la voz hecha mujer, creciste tanto, y a pesar de todos los encontronazos decidiste partirnos la cara, rompernos ahora en pedazos con tu voz e interpretación. ¡Viva Honduras!”, finalizó diciendo la jueza de hierro.

Por su parte, la cantante Ana Bárbara, entre lágrimas aseguró que Cesia le hizo sentir mariposas en el estómago con su voz e interpretación del clásico mexicano.

“Cuando Cesia empezó a cantar a mi me emocionó, porque si en el escenario alguien me hace sentir hasta mariposas, en el alma en el cuerpo y vibras en esa frecuencia ya lo demás es lo de menos”, dijo la jueza.

ADEMÁS: El show inaugural de la final de La Academia 20 años

Horacio Villalobos decidió preguntarle a la catracha: “Querida nada más dime algo, ¿qué hiciste hoy que ayer no hiciste?”, a lo que Cesia respondió que esa presentación se la había dedicado a Dios.

“Querida dedica tu carrera a Dios, no digo que te hagas monja, pero siempre piensa en Dios porque conectaste de una manera impresionante, que tanto que durante las críticas siempre mire a una mujer que ‘meh’ pero hoy veo a una mujer conmovida, una mujer que puede otorgar el triunfo de La Academia, por primera vez, a Honduras”, aseguró el controversial crítico.

“Tu carrera es esta, hazlo siempre con amor y siempre conecta”, agregó.

Por último, pero no menos importante, Arturo López Gavito reconoció la gran labor de los maestros y el director Alexander Acha al guiar a la catracha hasta la instancia final.

“Quién iba a decir que una joven como tú iba a venir a dar una nueva versión de este clásico mexicano”, dijo. “Así tenía que ser tu final”, concluyó.

DE INTERÉS: Los mensajes de apoyo de los hondureños a Cesia Sáenz en la final de La Academia