Cesia Sáenz logra ovación unánime de los críticos en la final de La Academia

Al finalizar su presentación, la catracha recibió una grata sorpresa: su madre y su hermana subieron al escenario para reiterarle su apoyo en México. La “leona de Honduras” no pudo ocultar su alegría y las abrazó bastante emocionada.

Un vestido rosa, cabello suelto y maquillaje elegante completaron el look de la hondureña que vibró en el escenario.

La ovación unánime de los jueces cerró con buenas críticas para la catracha. Logró ponerlos de pie y emocionarlos al borde de las lágrimas, algo que siempre le pidieron en cada concierto.

“Cesia no sabes más que hacer las cosas a lo grande. Cierra siendo esta leona que nos ha demostrado que ella hará lo que se le dé la regalada gana. Eso me tranquiliza mucho porque me demuestra una mujer muy segura de sí misma”, le dijo Lolita Cortés.

“Esta noche hiciste con nosotros lo que se te dio la gana. Eres la voz hecha mujer, en tan poco tiempo creciste tanto. Has decidido rompernos en pedazo. ¡Viva Honduras!”, agregó la crítica.