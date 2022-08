Las lecciones que nos enseñaron los cinco finalistas de La Academia 2022

En los primeros conciertos de La Academia, el paso de Rubí Ibarra fue mal visto por los jueces y el público. Constantemente recibía críticas severas por su carencia de talento al cantar, su falta de seguridad, sus desafinaciones y su poca entrega en el escenario.

Cuando se enfermó de covid-19 y fue salvada de ser eliminada de La Academia, recibió críticas duras en las redes sociales. Miles de usuarios consideraban que había cierto favoritismo a favor de la mexicana.

En más de una ocasión la quinceañera más famosa de México quiso “tirar la toalla” y pidió salir del programa, pero, contra viento y marea fue constante y logró conseguir el reconocimiento de sus maestros y compañeros.

Su actitud humilde, amigable y esforzada ha sido aplaudida por los jueces en varias ocasiones.

En el concierto del 13 de agosto, el director de La Academia, Alexander Acha, dio un emotivo mensaje a Rubí.

“Tú representas a muchas mujeres (a las) que les han dicho tú no puedes, tú no vales, tú no tienes con qué, no sé qué va ser de tu futuro pero en algo estoy de acuerdo con las críticas, si sigues así vas a lograr algo importante”, mencionó Acha.

¿Qué aprendimos de ella? Que el que persevera, alcanza...

