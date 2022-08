Rubí desafinó en la final de La Academia: ¿Qué le dijeron los críticos?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Rubí Ibarra interpretó “A fuego lento” de Rossana en la gran final de La Academia: 20 años, pero no logró convencer a los jueces.

La quinceañera más famosa de México hizo su mayor esfuerzo al interpretar su canción, aunque era evidente que estaba nerviosa al lado de los bailarines que complementaban el show.

La primera en evaluarla fue Lolita Cortés, quien le dio una crítica dura y contundente: “Reconozco que ha habido un avance, pero es imposible reconocer que estés en la final”, le dijo.

Seguidamente, agregó que “no puedo decirte más de todo lo que he dicho, has tenido problemas de afinación, ya no estás al nivel de la final”.

La siguiente en opinar fue Ana Bárbara, quien destacó que la mexicana había crecido mucho y que además debía aplaudirse a sí misma por todo lo que había logrado. “Hoy sentí que disfrutaste”, mencionó la reina grupera.

Por su parte, Horacio Villalobos enfatizó que Rubí sabía que se encontraba en el reality por “votaciones”, pero no porque se lo mereciera. “Eres una mujer inteligente, estás consciente de todo, estas consciente hasta de tu suerte y del cariño de tus seguidores, te falta muchísimo, toma esta experiencia como el primer paso de un proceso de aprendizaje”.

Finalmente, Arturo Gavito mencionó a la quinceañera más famosa de México que todos los votos que había recibido se debían a “algo mediático”, además, aseguró que “sería una personas poca ética y deshonesta al decir que has tenido noches increíbles, porque solo has hecho una única cosa bien”.

En su defensa el director de La Academia, Alexander Acha, destacó que Rubí dio la mejor presentación de todas. “Tú representas a muchas mujeres (a las) que les han dicho tú no puedes, tú no vales, tú no tienes con qué, no sé qué va ser de tu futuro pero en algo estoy de acuerdo con las críticas, si sigues así vas a lograr algo importante”, mencionó.