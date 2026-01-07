Captura Nicolás Maduro
Elecciones Honduras 2025
Navidad
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
Viaje histórico de los hinchas de Tela para presenciar al León
Un grupo de amigos y seguidores del León sale desde Tela hacia la capital a las 7:00 a.m., continuando una tradición iniciada en 1990.
Erlin Varela
seguir +
Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 17:02
El Heraldo Videos
Videos deportes
Viaje histórico de los hinchas de Tela para presenciar al León
Erlin Varela
Videos deportes
Campeón se roba las miradas previo a la final Marathón vs. Olimpia
Carlos Castellanos
Videos deportes
Estos son los precios de los boletos para la final Olimpia vs Marathón en Tegucigalpa
Jefry Sánchez
Videos deportes
Rubilio Castillo pone el empate y revive a Marathón en la final ante Olimpia
Redacción El Heraldo
Videos deportes
¡Fiesta en el Olímpico! Olimpia vibra con su afición frente al Marathón
Mauricio Ayala
Videos deportes
Yustin Arboleda marca tras error de Samudio y Olimpia le gana a Marathón en la final
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Emanuel Hernández anota de cabeza y pone el empate para Olimpia ante Marathón en la final
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Messiniti pone a ganar a Marathón ante Olimpia en la final de Liga Nacional
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Messiniti Marca El Primer Gol En La Final Del Apertura 2025
Redacción El Heraldo
Videos deportes
¡La Furia Verde llega con todo! Barra del Marathón alienta al Monstruo Verde
El Heraldo
Videos deportes
¡Ruge el león! Ultra Fiel lista para la gran final de ida Olimpia vs. Marathón
El Heraldo
Videos deportes
José Mario Pinto, “Rey del Dribling”, entre los tres mejores del mundo en gambetas
Jefry Sánchez