Viaje histórico de los hinchas de Tela para presenciar al León

Un grupo de amigos y seguidores del León sale desde Tela hacia la capital a las 7:00 a.m., continuando una tradición iniciada en 1990.

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 17:02
