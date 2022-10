Cesia Sáenz recibe galardón en el Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por dejar el nombre de Honduras por todo lo alto, el Congreso Nacional entregó este jueves un importante galardón a la cantante hondureña Cesia Sáenz.

La joven cantante tuvo una participación admirable en el extranjero logrando no solo ganar el primer lugar de La Academia: 20 años, sino también la simpatía de los hondureños y fans en otros países.

La cantante expresó -previo a recibir el reconocimiento- que “lo más lindo de todo esto ha sido cuando regresé al país, había una caravana y una niña se me acercó y me dijo: “Cesia yo quiero ir a la Academia con vos” y se siente tan bonito porque yo fui una niña, tuve sueños, metas y me emociona que se sientan identificadas conmigo”.

La joven confió que con ayuda del Gobierno espera poder hacer muchas cosas por los niños y por el arte en Honduras.