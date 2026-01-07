  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Avanzan trabajos en el Estadio Nacional previo a la final del fútbol hondureño

Mientras continúan los preparativos para la gran final, personal realiza labores en el área del centro comercial del Estadio Nacional, como parte de los ajustes logísticos antes del partido decisivo.

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 16:01
El Heraldo Videos