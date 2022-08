Cesia revela lo que piensa de Andrés y Mar tras ganar La Academia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La “Leona de Honduras” continúa rugiendo tras ganar el primer lugar de La Academia, el popular concurso mexicano de canto. El pasado fin de semana, dos días después de estrenar su primer sencillo, la catracha arribó a Honduras y comenzó a vivir una nueva etapa de su vida como artista: sintió el calor de los miles de hondureños que la recibieron con regalos, abrazos y aplausos por representar al país dignamente. Además, ha comenzado a dar entrevistas en conferencias de prensa y medios de comunicación, donde ha deslumbrado al público con su incomparable talento y su arrolladora actitud y humildad. En las últimas horas, Sáenz dio detalles desconocidos de su audición en La Academia, de su convivencia en la casa con los demás participantes, de su impresión sobre los críticos y maestros y de sus aspiraciones a futuro. VEA: Los momentos más memorables de Cesia Sáenz en La Academia Inicialmente, la hondureña confesó que se sintió abrumada cuando se enteró que había sido la elegida para representar a todo un país frente a millones de personas y en una nación desconocida, además, que estuvo a punto de perderse la oportunidad de su vida. “Dudé en ir al casting, yo pensaba: ‘hay mucha gente talentosa, qué voy a ir a hacer ahí yo’”, dijo. Pero una vez seleccionada, el miedo incrementó: “Nunca me había subido a un avión. Iba con mucho miedo, iba sola, quería ir con mi hermana (quien también hizo la audición pero no fue seleccionada) y cuando los vi a todos (los académicos) me sentí chiquita”. Cesia reconoce que una de las principales limitaciones que tuvo cuando comenzó el programa era su acitud, y no porque fuera soberbia como tantas veces le dijeron, sino porque llevaba muchos conflictos emocionales que la cohibían. Además de los problemas con su padre, los cuales mencionó en sus momentos vulnerables en La Academia, Cesia no se sentía segura de su talento y sumado a ello, sentía culpa por ser la elegida y no su hermana, Suny Sáenz, pues también tiene el sueño de convertirse en artista. Pero afortunadamente, la decisión de la producción de llevar a su hermana para que pudieran cantar juntas en uno de los conciertos lo cambió todo. “Siempre tuve como ese sentimiento de culpa cada vez que me acordaba de ella y yo decía: ‘aquí estuviera ella también, conmigo, cantando, todo el mundo la estuviera conociendo’, pero ese día que la vi me dio mucha fuerza porque me dio palabras de aliento, me dijo que no me sientiera así, que ella iba a tener su oportunidad más adelante”, confesó la talentosa joven de 23 años y a partir de ese punto decidió que se esforzaría por enorgullecer aún más a su hermana, haciendo que haber sido la elegida valiera la pena.

CON QUIÉNES CONECTÓ AL LLEGAR AL CONCURSO

La talentosa joven originaria de Comayagua reveló que las personas con las que más se identificó y comenzó a llevarse al llegar a México fueron Nelson y Rubí, pues sus personalidades eran muy similares. “Con Nelson y Rubí conecté primero, todos (los demás) eran bien seguros, se llevaban con todos, nosotros nos sentíamos excluidos, pero no porque nos excluyeran, era algo en nosotros que nos hacía sentirnos así”, indicó. Con el tiempo, Cesia fue revelando su verdadera personalidad y encantando a sus compañeros con sus ocurrencias, algunas de las cuales también recordó con cariño: “Fue muy bonito interactuar, la mayoría decía palabras hondureñas, decían cipote, juepucha, el mínimo... Les causaba gracia los hondureñismos... El pollo chuco, decían qué es pollo chuco, qué son baleadas, igualmente conocí cosas muy parecidas que tenemos con Guatemala porque somos hermanos y de Ecuador también, que también somos hermanos latinos”. LE PUEDE INTERESAR: Así es el estilismo de Cesia Sáenz en su primera rueda de prensa

SU OPINIÓN DE LOS MAESTROS

Cesia dijo que se sentirá eternamente agradecida con la maestra Guille, su instructora de baile, pues se preocupó por ella en los momentos más difíciles, cuando estuvo a punto de abandonarlo todo. “Fue la que más me apoyó emocionalmente, aparte del baile. Cada vez que era lunes y estábamos en la revisión de los conciertos y me decían todo lo que me decían, yo lloraba porque me sentía atacada, pero me estaban enseñando, y ella siempre se paraba y me decía palabras muy fuertes que me ayudaban. El día que yo sentí el quiebre de verdad, que ya no aguantaba, creo que fue ella la que me dio ánimo”, recordó al tiempo que dijo amarla a la talentosa maestra. Y sobre las duras críticas, Cesia piensa que “ellos (los críticos) lo que quería era que ya dejara la inseguridad, querían sacarme eso porque si una persona es insegura va a afectar en todos los aspectos, en cómo se ve, en lo que transmite al público”, expresó. “Uno llega a La Academia pensando que puede cantar y cuando te dicen que no te das cuenta de que es cierto y ahí me enseñaron, amaestraron a la leona”, dijo con una sonrisa. Por otro lado, dijo que si pudiera definir en una palabra a sus críticos sería: Lolita Cortés: miedo, Horacio Villalobos: chistoso; Arturo López Gavito: disciplina y Ana Bárbara: cariño. ADEMÁS: Cesia Sáenz agradece a Honduras: “El esfuerzo valió la pena y el apoyo de todos me dio la motivación para seguir adelante”

“MI PAÍS ME MOTIVÓ MUCHÍSMO Y MI FAMILIA”

“Es un gran honor para mí, este gane es de todos... Creo que nos representa a todos como país porque nos están dando nuestro lugar, como lo merecemos. Porque el hondureño es muy trabajador, muy disciplinado, tiene carácter y que al fin lo estén viendo y eso es de mucha honra para mí porque detrás de mí está Angie, está Katheryn que son muy talentosas y creo que ellos también lo merecían entonces este premio es para ellas también, porque ellas fueron las que abrieron este camino precioso para los futuros artistas que van a llegar a sobresalir”, dijo conmovida y agradecida.

¿QUÉ PASARÁ CON ANDRESIA?

Durante todo el programa Cesia fue vinculada amorosamente con Andrés, un alumno originario de Sonora, México y con quien demostró tener una relación muy cercana. Los rumores fueron tal que incluso los usuarios de redes sociales comenzaron a llamarlos “Andresia”, como resultado de unir sus nombres. Todo se potenció cuando les tocó interpretar a dueto el tema “Recuérdame” de Marc Anthony y Natalia Jiménez, cuya presentación terminó con un apasionado beso. Al final de La Academia hubo mucha confusión entre sus fans, pues algunos creyeron que la atracción se había enfriado entre ellos, sin embargo, ambos habían pactado una cita fuera del programa para conocerse más y ver qué ocurría entre ellos, pues era evidente que se trataba de algo más allá de una amistad. Sobre eso fue increpada la catracha y con la sinceridad que la caracteriza respondió: “Andrés es una persona con la que tengo mucha energía, una bonita conexión y yo siento que no importa si somos amigos o tenemos una relación, es una persona que quiero tener cerca, sea como sea la relación que tengamos personalmente. Lo quiero tener cerca para hacer música, para compartir juntos, para hacer nuevos proyectos. Es una persona muy interesante y tiene muy buenos sentimientos y buena energía”.

