Cesia revela lo que pasó entre ella y Andrés tras revivir su dueto en la final de La Academia

La pareja fue muy cuestionada a lo largo de las semanas, pues desde el inicio se notó una química muy particular entre ellos, lo que se evidenció más cuando les tocó interpretar un dueto con el tema “Recuérdame” de Marc Antony y Natalia Jiménez en el concierto número 12.

En la noche de la final, antes de conocer quién de los dos ganaba el primer lugar, Alexander Acha, director de La Academia, pidió que volvieran a deleitar al público con el dueto que interpretaron anteriormente, pero esta vez sin presiones por la evaluación de los críticos, solo con un cierre al programa.

“Hace unas semanas nos regalaron un dueto espectacular. A mí me gustaría, si ellos se arriesgan y si están dispuestos, a que antes de anunciar el ganador nos regalen ese dueto”, dijo Acha. En ese momento, Yahir, el presentador del reality agregó: “Ese dueto terminó en beso, si no me equivocó... ¿Quiere beso y todo?”, dijo de forma jocosa.

“¡Ahí están los papás (de ambos) Yahir!”, dijo por su parte Vanessa Claudio, la copresentadora.