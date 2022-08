¿Inconformes? Así reaccionaron los críticos de La Academia ante el triunfo de Cesia Sáenz

Al siguiente al que le pidieron responder la interrogante fue a Horacio Villalobos, quien se encontraba cerca de Cesia y respondió: “Feliz de que haya ganado Cesia, me encanta. Creo que tiene una carrera al igual que los cinco que estuvieron en la final. Les auguro una carrera exitosísima y me llena de gusto que Cesia, que además viene de Honduras, de donde hemos tenido grandes voces que se han quedado cerca, se haya llevado en esta ocasión el primer lugar. Ya les di unos consejos para que organice perfectamente su carrera como cantante, porque a los cantantes, bailarines y actores nada más les gusta estar en el escenario y luego no les gusta hacer cuentas, ni andar cuestionando los mánagers y ya le dije: ‘Si te hacen alguna gatada me llamas y yo voy a ayudarte’”, concluyó de manera jocosa, mientras ayudaba a sostener la Bandera de Honduras que fue colocada frente a Cesia resaltando su victoria.

ADEMÁS: Las 15 razones por las que Cesia Sáenz merecía ganar el primer lugar de La Academia