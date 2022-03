Lipstickfables tras supuesta infidelidad de su esposo: “El amor y lealtad debe ser recíproco”

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Después de anunciar que se tomaría un “break” de las redes sociales, tras descubrir una supuesta infidelidad de su esposo, Jorge Cordero, la hondureña Ana Alvarado, comentó que el amor y lealtad en una relación debe ser recíproca.

Fue a través de una historia de Instagram que la catracha agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en este duro momento que está pasando su matrimonio por la existencia de unos mensajes de texto que su pareja dominicana habría tenido con otra mujer.

Asimismo, dijo que usualmente son las mujeres las que menos daño hacen a la persona a la que le juran amor eterno. Además, afirmó que son las damas las que se entregan en una relación.

De igual forma, instó a las mujeres a no conformarse con migajas porque las mujeres son maravillosas.

Aunque, la creadora de contenido no tiene pruebas que haya sido una infidelidad por contacto físico, sí sostiene que pueden ser mensajes subidos de tono y que no se los quiere mostrar.

Tras revelar la historia en un Facebook Live, Alvarado dijo que ha leído los mensajes donde muchos le han confesado que les han mentido y engañado.

VEA AQUÍ: Los cinco divorcios de la farándula hondureña que causaron más revuelo

“Desafortunamente muchas de ustedes me han compartido sus historia donde las han mentido y han sido engañadas. Y a pesar de que he recibido también mensajes de hombres dándome ánimos, increíblemente ninguno me ha compartido una historia donde ellos han sido engañados. No sé si es por ego o porque usualmente el daño le sucede a la mujer... no tengo estadísticas sinceramente”.

Agregó: “Siento que las mujeres somos seres tan maravillosos, quienes en su mayoría, antes de hacerle daño a la persona a quien le juramos amor eterno, más bien entregamos más de los que estamos recibiendo, y no debería ser así”.

Finalizó diciendo: “El amor, respeto y lealtad debe ser recíproco, no nos conformemos con migajas”.

Lipstickfables dejó claro que no sabe qué pasará con su matrimonio.

Hasta el momento su esposo ha guardado silencio.

MIRE AQUÍ: Famosos hondureños que se dieron una segunda oportunidad en el amor