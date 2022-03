Bruce Willis se retira de la actuación por enfermedad

View this post on Instagram

Willis y Demi Moore estuvieron casados por 13 años y tuvieron tres hijas (Rumer, Tallulah y Scout). La pareja mantiene una estrecha relación de amistad. Con su actual esposa, Emma, tiene otras dos hijas (Evelyn y Mabel).

Los comentarios de otros actores no se hicieron esperar. “Gracia y valentía. ¡Los amo!”, respondió la actriz Jamie Lee Curtis en Instagram, mientras que la modelo Cindy Crawford posteó un emoji de oración.

“Les envío mucho amor”, escribió su excolega en pantalla, la actriz Elizabeth Perkins.

“Envío mucho amor a todos ustedes”, reaccionó la actriz de Sex and the City Kristin Davis.