Telemundo pagará medio millón de pesos a "La Reina del Sur" por usar su imagen

Ciudad de México, México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México, negó un amparo a Telemundo y confirmó que la televisora utilizó sin autorización la imagen de Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, para promocionar la serie La Reina del Sur, protagonizada por Kate del Castillo. El fallo del ministro Hugo Aguilar Ortiz subrayó que “nadie puede lucrar con la imagen de otra persona sin autorización”, confirmando así que Telemundo incurrió en un uso indebido de la identidad de Ávila Beltrán. Como consecuencia, la televisora deberá pagar una multa de 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a casi medio millón de pesos mexicanos. Según los jueces, el problema no fue la serie en sí, sino que se utilizó la noticia de la detención real de Ávila para indicar que la producción estaba “inspirada” en ella, lo que constituye un lucro indirecto.

Sandra Ávila Beltrán, originaria de Tijuana y sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, se hizo conocida en 2002 cuando su hijo fue secuestrado y ella acudió a las autoridades, lo que derivó en investigaciones sobre su participación en actividades delictivas. Fue detenida en 2007 y acusada de lavado de dinero, siendo extraditada a Estados Unidos en 2012, donde se declaró culpable de un cargo menor. Regresó a México en 2013 y quedó libre en 2015. Tras años de procesos judiciales y casi siete años de prisión, Ávila Beltrán dio un giro a su vida y desde 2022 es activa en redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, mostrando un estilo de vida más relajado alejado del narcotráfico. En paralelo, un tribunal de la Ciudad de México concedió un amparo definitivo a Ávila Beltrán para levantar el aseguramiento de sus cuentas bancarias en HSBC, BBVA, Santander y Mercantil del Norte, las cuales habían sido bloqueadas desde 2002 por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SEIDO. El fallo establece que las autoridades deben devolver el control de estas cuentas, aunque no se detalla el contenido ni el monto de los fondos por respeto a sus derechos. Ávila Beltrán fue arrestada el 28 de septiembre de 2007 en la colonia San Jerónimo, acusada de ser administradora financiera del Cártel del Pacífico y cercana a Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.