Dragon Ball resucita en su 40 aniversario con los proyectos que Toriyama dejó pendientes

Tokio, Japón.- Dragon Ball celebra este jueves los 40 años de la primera emisión de su adaptación a la animación con renovadas expectativas por su regreso, gracias a una nueva temporada de 'Super' y un nuevo juego, tras permanecer en el limbo su continuidad a raíz de la muerte en 2024 de su autor, Akira Toriyama. Tras casi dos años de silencio después del fallecimiento del maestro, un mes antes del aniversario se anunció la vuelta a la vida de la maquinaria de la franquicia.

Entre las novedades figura una reinvención mejorada de 'Dragon Ball Super: Beerus', el arranque de la serie 'Dragon Ball Super'. Se suma también una nueva temporada tras ocho años, 'Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica', que adapta el arco de Moro del manga en el que Toriyama dio más libertad creativa a su discípulo, Toyotaro.



Anunciadas con júbilo durante el llamado 'Festival Genkidama', un macroevento celebrado al este de la capital japonesa, a los anuncios hay que añadir el nuevo juego 'Dragon Ball: Age 1000', que contará con un singular personaje obra del dibujante antes de su repentina partida por un derrame cerebral, y del que se ha filtrado que se trataría del 'Xenoverse 3'.

La batalla por los derechos

El 'hiatus' indefinido en el que se había sumido 'Dragon Ball' se debe a la batalla por sus lucrativos derechos entre Capsule Corporation Tokyo, la empresa creada para gestionar las obra de Toriyama, entre ellas 'Dragon Ball'; la productora Toei Animation, responsable de las adaptaciones animadas; y la editorial Shueisha, propietaria de las revistas donde se han publicado sus mangas. Los recientes anuncios dan a entender que, si bien queda camino por hacer, las firmas han llegado a algún tipo de acuerdo para seguir sacándole rentabilidad a una marca que ha moldeado a varias generaciones y busca recuperar su gancho con los más jóvenes.

Es imposible sobrestimar el impacto que Toriyama ha tenido en la audiencia global de la cultura pop japonesa. Especialmente con 'Dragon Ball', el mayor referente de su estilo personal, que ha influido a numerosos artistas a lo largo de los años.

La adaptación animada de la obra es una de las más influyentes de la industria y muestra de ello fue el reconocimiento en octubre de 2025 de la dobladora Masako Nozawa, la voz de Son Goku, Son Gohan o Son Goten, como Persona de Mérito Cultural por parte del Gobierno nipón.

