Diputado Sergio Castellanos acepta reto de Mario Segura para hacerse prueba antidoping

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, aceptó este jueves el reto que le hizo el diputado liberal Mario Segura para realizarse el examen antidoping, en medio de un pacto que fue sellado con un estrechón de manos entre ambos parlamentarios, durante una acalorada sesión en el hemiciclo.

La escena se produjo en un ambiente de tensión marcado por gritos y señalamientos cruzados entre los legisladores, lo que elevó el tono del debate dentro del Congreso Nacional, tras la aprobación de la moción por unanimidad.

Mientras se concretaba el acuerdo, varios diputados comenzaron a corear al unísono “tienen miedo”, generando mayor bullicio en la sala y obligando a la directiva a intentar retomar el orden.