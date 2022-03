El momento en que Chris Rock le pide perdón a Will Smith por el chiste sobre su esposa

Al día siguiente del incidente, Smith pidió disculpas públicamente a Chris por golpearlos, además de asegurar que la violencia es venenosa y destructiva en todas sus formas.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, dijo Smith en su publicación.