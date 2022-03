Jim Carrey se sintió “asqueado” por ovación a Will Smith en los Oscar

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El comediante Jim Carrey aseguró que se sintió “asqueado” por la ovación que recibió Will Smith tras ganar el Oscar a Mejor Actor, luego de abofetear a Chris Rock por un chiste en contra de su mujer, Jada Pinkett Smith.

En una entrevista para CBS This Morning, el interprete de éxitos como Ace Ventura dijo: “Me sentí asqueado por la ovación de pie, creo que Hollywood no tiene columna vertebral, en masa. Realmente se sintió como, ‘Oh, esta es una indicación muy clara de que ya no somos más el club genial”.

También, mencionó que a diferencia de Rock, él si hubiera demandado a Smith por varios millones de dólares.

“Hubiese anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares, porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo”, sostuvo.

De igual forma, mencionó que Smith no tenía derecho a subir al escenario y golpear a Chris. “Si quieres puedes gritar desde la audiencia y desaprobar, o mostrar desaprobación, o decir algo en Twitter”.

Además, señaló que la acción de Will se debe a que está frustrado. “Eso salió de la nada, porque Will tiene algo que le sucede por dentro, que lo está frustrando”.

No obstante, Carrey aseguró que no tiene nada en contra del ganador del Oscar: “Le deseo lo mejor, realmente lo deseo. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no era un buen momento”.

Para finalizar, aseguró que el incidente fue “un momento tan egoísta que ensombreció todo el asunto”.