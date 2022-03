“Fue muy fuerte”: Eugenio Derbez relata cómo fue la bofetada de Will Smith a Chris Rock

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Momentos de tensión se vivieron en el auditorio del Dolby Theater en Los Ángeles, cuando Will Smith le pegó en la cara al comediante Chris Rock durante la entrega de los Premios Oscar 2022.

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez estaba esa noche en el lugar y contó al programa “Hoy” cómo vivió ese instante que marcó la historia de la entrega de premios.

“Fue muy fuerte, estábamos adentro y cuando pasó, todos soltamos la carcajada porque pensamos que era broma, pero llego el momento en que empezamos a ver las groserías, y dijimos ‘esto no puede ser broma’, esto es en serio y entonces se hizo un silencio tremendo y hubo mucha tensión”, señaló el actor mexicano que dio vida a Bernardo Villalobos en CODA, ganadora a Mejor película 2022.

“Ya de buena fuente supimos que Denzel Washington se paró y le dijo a Will Smith ‘You have a tics right now’, y se lo llevó a backstage, nos sabemos que paso, pero se llevó con la intención de arreglar el pleito, pero fue muy fuerte”, agregó Eugenio.

Y es que luego del polémico hecho, Will Smith ganó la estatuilla a Mejor actor por su papel como el padre de Serena y Venus Williams en la película “King Richard”, y fue durante su discurso que comenzó a llorar y a asegurar que no todo lo que hace lo hace por su familia.

Cabe recordar que Eugenio ha presenciado dos cachetadas polémicas. La primera fue cuando el actor Eduardo Yáñez golpeó a un reportero.

