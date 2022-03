¿Qué ocurrió en el corte comercial de los Oscar después del golpe de Will Smith a Chris Rock?

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Después de que Will Smith golpeara e insultara al presentador de los premios Oscar 2022, Chris Rock, por burlarse de la calvicie de su esposa, Jada Pinkett Smith, muchos se preguntan qué pasó durante la pausa comercial.

El comentario de que Pinkett Smith podría estar en la secuela de “G.I Jane”, en referencia a la alopecia que sufre la también actriz, y por la que ha sido muy abierta al hablarlo en público, fue lo que molestó a Smith.

Después del incidente, Will le gritó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca” y de inmediato se fueron a la pausa comercial.

El periodista Scott Feinberg, a través de Twitter, informó que durante la pausa el actor ganador de un Oscar fue consolado por dos compañeros.

Durante la pausa publicitaria, Will Smith fue apartado y consolado por Denzel Washington y Tyler Perry, quienes le hicieron señas para que se desahogara. Will fue captado limpiándose las lágrimas de los ojos mientras se sentaba de nuevo con Jada, con Denzel consolando a Jada y el representante de Will a su lado”.