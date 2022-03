Jada Pinkett habla de ‘sanar’ tras la polémica en los Premios Oscar

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, emitió un mensaje de sanación luego del incidente que protagonizó su esposo en la premiación Oscar 2022, cuando golpeó a Chris Rock por una broma de mal gusto.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 11 millones de seguidores, que la actriz y presentadora compartió una imagen que decía: “Esta es una temporada para sanar. Y estoy aquí para ello”.

Aunque no se pronunció directamente a lo sucedido el pasado domingo, muchos lo vincularon con ello, generando miles de reacciones en los internautas.

Por su parte, Will Smith emitió un comunicado para disculparse públicamente por su reacción. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser”.

