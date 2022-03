Lipstickfables anuncia que se dará un “break” de las redes sociales

MIAMI, HONDURAS.- Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, anunció que se dará un break de las redes sociales luego de enterarse de una supuesta conversación que habría tenido su esposo Jorge Cordero con otra mujer.

A través de un video en vivo por Facebook, la famosa influencer catracha confesó que se enteró de unos supuestos mensajes que su esposo habría sostenido con alguien, pero aseguró que desconoce qué contienen las conversaciones.

Evidentemente molesta con su marido, y asegurando sentirse “humillada” por lo que está atravesando su matrimonio, Alvarado dijo que necesita un “break” (un tiempo), sobre todo de las redes sociales. Sin embargo, dejó claro que verán algunas publicaciones como parte de su trabajo como creadora de contenido.

“De mi parte yo creo que ahorita quiero tomar un break porque la idea no la puedo procesar, de una persona que me está mintiendo, que no me quiere decir algo, sentada a la par mía”, dijo la influencer catracha.

Dejando claro que la “verdad siempre va a tener más peso que una mentira”, Lipstickfables dijo que no sabe qué rumbo tendrá su relación con el dominicano, con quien tiene una relación desde hace más de ocho años.

VEA AQUÍ: Los cinco divorcios de la farándula hondureña que causaron más revuelo

La hondureña, radicada en Miami, confesó, luego que el cantante hondureño MrJC El del Palabreo anunciara que tenía información de la pareja, que lo confrontó y que él le aseguró que todo era mentira y que solo lo hacía para ganar seguidores.

No obstante preguntó a su esposo sobre lo que había ocurrido, pero ella afirma que su intuición le dice que los mensajes pudieron estar subidos de tono.

“Jorge me está mintiendo porque sí hay una conversación, pero ¿qué dice la conversación”, dijo en tono molesto.

Añadió: “Cordero es el culpable, pero ella también sabe con quién está hablando. Esta mujer sabe que él es mi marido (...) La persona que te tiene que dar más respeto, por supuesto que es tu marido”.

Además, confesó que también confrontó a la mujer con la que su esposo había estado hablando, también mostró imágenes de ella, pese a que le amenazó con demandarla si lo hacía. Ana aseguró no temer a una demanda y dijo estar preparada con sus abogados.

“Esto me ha abierto los ojos”, aseguró la hondureña al mismo tiempo que sostuvo que “el chantaje y las amenazas no van conmigo”.

Aclaró que esta situación no la hace para ganar más seguidores: “Nunca me prestaría para estar pasando una humillación, porque la verdad esto es bastante humillante. Tener que estar exponiendo este comportamiento tan bajo de esta persona que disque me ama”.

MIRE AQUÍ: Famosos hondureños que se dieron una segunda oportunidad en el amor

“Voy a necesitar un tiempo tranquila, que triste venir a exponer esto a la mesa”, afirmó.

Reiteró: “Esto no es experimento social, no es por hacer drama, es lastimosamente y desafortunadamente real, en lo que yo me he visto envuelta gracias a los actos inmaduros del esposo que tengo, de una persona que no tuvo el valor de decírmelo a mí en privado”.

De igual forma, aseguró que se retirará del programa que tiene con su esposo “El Lenguetazo”.