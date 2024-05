Madrastra de menor que murió por golpiza: “Me siento mal por lo que le pasó”

Mientras que Gradiz García, que es señalada también de asesinato y maltrato familiar agravado, expresó ante las cámaras de HCH que se sentía mal por lo ocurrido con el niño, pero que ella no tenía nada que ver porque siempre lo cuidó.

Al ser cuestionada por los maltratos físicos que propiciaba al menor, afirmó que lo hacía por “enojuras”, pero que no es cierto que le pegaba constantemente, como afirman los vecinos.

La mujer sostuvo que el menor estaba enfermo con “vasca y diarrea. Estaba desnutrido”, al mismo tiempo que aseguró que ella no le hizo daño al niño y que ella lo cuidó desde que su verdadera madre se lo regaló a su pareja.

“Él no es el papá. A la mamá la conozco, pero al papá verdadero no. Él tiene el apellido de él desde pequeño, él lo adoptó. La mamá se lo regaló a él porque la mamá no lo quería”, relató.

Asimismo, confesó que tiene 2 años y medio de relación con el supuesto papá del niño y que además tiene otros tres hijos más.

“Me siento mal por lo que le pasó, pero realmente yo no le hice daño al niño. Yo estuve ahí con él cuidándolo. Siempre lo cuidé”, afirmó María del Carmen.

El menor habría ingresado a la emergencia del Hospital General de Atlántida, el pasado 30 de abril, con golpes y algunos signos de quemaduras en su cuerpo.