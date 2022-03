Furia y disgusto en Medellín porque Christian Nodal no llegó a su concierto

El cantante publicó un video en sus historias de Instagram disculpándose por no poder llegar a la ciudad, aduciendo problemas con sus vuelos.

“El día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles, el día de hoy he estado intentando de llegar a ‘Medallo’ (Medellín) de todas las maneras posibles y no me he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que esto se salió de nuestras manos”, dijo.

“Estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable”, agregó y aclaró que allá estaba todo su equipo de trabajo y que los empresarios habían cumplido con todo.