Christian Nodal confesó que le pagaron mal en el amor: “Y me vengué bien”

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Christian Nodal sigue dando de qué hablar y en esta ocasión fue gracias a unas polémicas declaraciones que dio durante uno de sus conciertos.

Y es que el ex de Belinda confesó que le han sido infiel y que se vengó, sin brindar más detalles sobre quién hablaba.

“¿A alguien de ustedes le han pagado mal en el amor? A mí también... la cuestión va que, como decía el chavo, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena pero ustedes ya saben lo feo que es eso ¿no? Entonces les cuento que me vengué y me vengué bien”, declaró Christian Nodal en uno de sus conciertos por Latinoamérica.

Estas declaraciones quedaron grabadas en un video que le dio la vuelta al mundo en menos de un día.

Los cibernautas aseguraron que aquella confesión era una indirecta para su exprometida Belinda, con quien recientemente terminó su relación amorosa después de año y medio de ser pareja.

Sin embargo, esta no es la primera vez Nodal dice este tipo de cosas que se pueden interpretar como indirectas para Belinda.

“La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad”, dijo Nodal durante su concierto en Honduras.

