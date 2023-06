Kim Cattrall aparecerá en “And Just Like That” ¿Cuáles fueron sus condiciones?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Kim Catrall, la actriz que dio vida al personaje de Samantha Jones en la famosa serie “Sex and the city”, anunció que aparecerá en la secuela “And Just Like That” tras llegar a varias negociaciones.

Y es que es públicamente conocido que Cattrall tiene una muy mala relación con sus compañeras de elenco Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, que incluso se ha negado a volver a estar en el mismo set que ellas.

Por eso, cuando se lanzó la secuela en HBO Max la ausencia de Samantha fue notoria, pero los productores de la serie nunca dieron una explicación en concreto de por qué ella no aparecía, sin embargo intentaron mantener vivo el personas en diferentes escenas.