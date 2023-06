Ryan Gosling: “No estaba pensando en niños antes de conocer a Eva Mendes”

La primera hija de la pareja, Esmeralda, nació en 2014, seguida de Amada dos años más tarde cuando la carrera de Gosling alcanzó su punto máximo con papeles protagónicos en la epopeya musical La La Land y la comedia dramática The Nice Guys.

“Después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella”

Gosling, una ex estrella de Disney, se embarcó en una relación con Mendes, de 49 años, después de que la pareja interpretara a amantes con problemas en el drama aclamado por la crítica de 2012, ‘The Place Beyond The Pines.’

El papel fue un punto de inflexión personal para Gosling, y admite que la perspectiva de ser padre no se le pasó por la cabeza hasta que conoció a la actriz latina, siete años mayor que él.