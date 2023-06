Laura Pausini galardonada como “Persona del Año 2023” de la Academia Latina de la Grabación

“El idioma español me ha abierto las puertas desde muy joven, me ha hecho sentir como en casa, me ha inspirado a seguir adelante y a explorar y vivir la música sin barreras ni límites. Decir hoy que recibiré este importante reconocimiento me llena de mucho orgullo, de alegría, de fuerzas para seguir dando pasos fuertes y de inspirar a la nueva generación de artistas que realzan la música que llevan dentro de su corazón”.

Galardonada con premios Grammy y Latin Grammy, Pausini también comparte con Diane Warren un Globo de Oro a la mejor canción original por “Io sì (Seen)” de la película The Life Ahead, por la que también fue nominada a un premio Oscar. Más allá de la música, ha sido homenajeada con el Premio Humanitario Starlite, el Premio Humanitario Global Gift, y fue nombrada Persona del Año por los Premios Diversity Media por su apoyo a la comunidad LGBTQ+, entre otros reconocimientos.