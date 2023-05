“Greta Garbo” presenta el regreso de Bunbury a los escenarios

ZARAGOZA, ESPAÑA.- Hace poco más de un año, en febrero de 2022, los seguidores de Enrique Bunbury recibieron la triste noticia de que el maestro del rock en español se despedía indefinidamente de los escenarios para cuidar de su salud.



En ese entonces, el cantante aseguró que la pandemia, la cancelación de las actividades culturales, incluidas grabaciones y giras nacionales e internacionales fueron un alivio para él. Pero tras retomar sus presentaciones en México corroboró que los malestares seguían, por lo que tuvo que tomar la drástica decisión.



“Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al escenario. (...) La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento”, expuso en un comunicado.



“Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours”, puntualizó el exvocalista de Héroes del Silencio, dejando en claro que las presentaciones que tenía programadas hasta septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serían las últimas que realizaría. Sus fanáticos comprendieron los motivos, pero no dejaron de sentir nostalgia y desesperanza.