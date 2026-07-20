¿Canción religiosa? La polémica elección de Justin Bieber en la final del Mundial 2026

Nueva York, Estados Unidos.- Justin Bieber cantó ayer durante el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 y la elección de canción le costó una lluvia de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron que el tono lento y acústico del tema no encajaba con la energía del partido entre España y Argentina. El cantante canadiense, de 32 años, compartió cartel con Madonna, Shakira, BTS y Coldplay en el espectáculo de medio tiempo. Mientras los surcoreanos y la intérprete de Waka Waka ofrecieron números de alta energía, Bieber apostó por una versión íntima y despojada de Everything Hallelujah, tema incluido en su álbum Swag II, lanzado en 2025. La decisión rompió con lo esperado, ya que el artista dejó de lado sus éxitos más movidos para presentar una versión acústica de la canción, ubicada justo entre las presentaciones de BTS y Shakira. Las reacciones en X no se hicieron esperar. Un usuario escribió que "BTS entrega una actuación arrolladora y luego llega Justin Bieber y literalmente me da sueño", mientras otro comentario calificó la interpretación simplemente de aburrida.

Otro espectador señaló que Bieber había elegido "la canción número 86 en fama de su catálogo, con un tempo negativo, para el show de medio tiempo", en un comentario que resumió el desconcierto general.



Un tema alejado de la religión

Tras la actuación también circularon publicaciones que aseguraban que Bieber había llevado un mensaje religioso a la final del Mundial, una lectura que simplifica el contenido real de la canción. Su título se traduce como "Todo es aleluya" y la palabra "hallelujah" proviene del hebreo, donde significa literalmente "alabado sea Dios". Sin embargo, el propio uso que Bieber hace del término se aleja de la palabra de Dios. La canción describe escenas domésticas como despertar junto a su esposa, Hailey Bieber, caminar por la mañana o pasar tiempo con su hijo, y convierte cada una de esas rutinas en motivo de celebración mediante la repetición de la palabra "aleluya". No hay referencias explícitas a un culto ni a una doctrina particular, sino una expresión de gratitud personal que toma prestado un vocabulario espiritual para hablar de la vida cotidiana.

Es, en ese sentido, una pieza sobre agradecimiento y no una proclama confesional, aunque el peso histórico de la palabra "aleluya" haya bastado para que muchos la interpretaran de otra forma.



Traducción al español de Everything Hallelujah

Buenos días, te sorprendí bailando conmigo en el amanecer El bebé gateando en el piso Y no tenemos que ir a Misisipi Traigo el río a tu lado Cariño, encontramos el amor en estos momentos Ni siquiera tenemos que intentarlo Podría cantar una canción, pero las palabras no bastan Así que dije aleluya, aleluya, cariño Uh Vamos a dar un paseo, aleluya El Sol ha salido, aleluya Te estoy besando, aleluya Sueño contigo, aleluya Te miro, aleluya Te estoy amando, aleluya Todo aleluya (x3) Recuerdo los tiempos en que estaba perdido y solo Sintiendo que me habían dejado tirado Ahora volvemos con lágrimas en los ojos Cantando: Aleluya, aleluya, cariño De algún modo podría alcanzar tu mente Sacaría todo el dolor Intento escribir esta canción, pero mis palabras no bastan Así que dije aleluya, aleluya, cariño Ah, ah Te estoy besando, aleluya Sueño contigo, aleluya Te miro, aleluya Te estoy amando, aleluya Todo aleluya (x4) Mamá y papá, aleluya Hailey, amor, aleluya Pequeño Jack, aleluya Oscar, Piggy, aleluya Día nuevo, aleluya Me cepillo los dientes, aleluya Voy a nadar, aleluya Todo aleluya Dije: Aleluya Es hermoso, aleluya Está lloviendo, aleluya Respiro el aire, aleluya Estoy cantando como aleluya Bailando como aleluya Todo aleluya (x10)

De ídolo adolescente a padre de familia