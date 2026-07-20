¿Canción religiosa? La polémica elección de Justin Bieber en la final del Mundial 2026

Nueva York, Estados Unidos.- Justin Bieber cantó ayer durante el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 y la elección de canción le costó una lluvia de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron que el tono lento y acústico del tema no encajaba con la energía del partido entre España y Argentina.
El cantante canadiense, de 32 años, compartió cartel con Madonna, Shakira, BTS y Coldplay en el espectáculo de medio tiempo.
Mientras los surcoreanos y la intérprete de Waka Waka ofrecieron números de alta energía, Bieber apostó por una versión íntima y despojada de Everything Hallelujah, tema incluido en su álbum Swag II, lanzado en 2025.
La decisión rompió con lo esperado, ya que el artista dejó de lado sus éxitos más movidos para presentar una versión acústica de la canción, ubicada justo entre las presentaciones de BTS y Shakira.
Las reacciones en X no se hicieron esperar. Un usuario escribió que "BTS entrega una actuación arrolladora y luego llega Justin Bieber y literalmente me da sueño", mientras otro comentario calificó la interpretación simplemente de aburrida.
Otro espectador señaló que Bieber había elegido "la canción número 86 en fama de su catálogo, con un tempo negativo, para el show de medio tiempo", en un comentario que resumió el desconcierto general.
Un tema alejado de la religión
Tras la actuación también circularon publicaciones que aseguraban que Bieber había llevado un mensaje religioso a la final del Mundial, una lectura que simplifica el contenido real de la canción.
Su título se traduce como "Todo es aleluya" y la palabra "hallelujah" proviene del hebreo, donde significa literalmente "alabado sea Dios". Sin embargo, el propio uso que Bieber hace del término se aleja de la palabra de Dios.
La canción describe escenas domésticas como despertar junto a su esposa, Hailey Bieber, caminar por la mañana o pasar tiempo con su hijo, y convierte cada una de esas rutinas en motivo de celebración mediante la repetición de la palabra "aleluya".
No hay referencias explícitas a un culto ni a una doctrina particular, sino una expresión de gratitud personal que toma prestado un vocabulario espiritual para hablar de la vida cotidiana.
Es, en ese sentido, una pieza sobre agradecimiento y no una proclama confesional, aunque el peso histórico de la palabra "aleluya" haya bastado para que muchos la interpretaran de otra forma.
Traducción al español de Everything Hallelujah
Buenos días, te sorprendí bailando conmigo en el amanecer
El bebé gateando en el piso
Y no tenemos que ir a Misisipi
Traigo el río a tu lado
Cariño, encontramos el amor en estos momentos
Ni siquiera tenemos que intentarlo
Podría cantar una canción, pero las palabras no bastan
Así que dije aleluya, aleluya, cariño
Uh
Vamos a dar un paseo, aleluya
El Sol ha salido, aleluya
Te estoy besando, aleluya
Sueño contigo, aleluya
Te miro, aleluya
Te estoy amando, aleluya
Todo aleluya (x3)
Recuerdo los tiempos en que estaba perdido y solo
Sintiendo que me habían dejado tirado
Ahora volvemos con lágrimas en los ojos
Cantando: Aleluya, aleluya, cariño
De algún modo podría alcanzar tu mente
Sacaría todo el dolor
Intento escribir esta canción, pero mis palabras no bastan
Así que dije aleluya, aleluya, cariño
Ah, ah
Te estoy besando, aleluya
Sueño contigo, aleluya
Te miro, aleluya
Te estoy amando, aleluya
Todo aleluya (x4)
Mamá y papá, aleluya
Hailey, amor, aleluya
Pequeño Jack, aleluya
Oscar, Piggy, aleluya
Día nuevo, aleluya
Me cepillo los dientes, aleluya
Voy a nadar, aleluya
Todo aleluya
Dije: Aleluya
Es hermoso, aleluya
Está lloviendo, aleluya
Respiro el aire, aleluya
Estoy cantando como aleluya
Bailando como aleluya
Todo aleluya (x10)
De ídolo adolescente a padre de familia
Bieber lleva más de una década construyendo una carrera que pasó de los éxitos pop juveniles a un repertorio marcado por temas de fe, paternidad y salud mental.
Su proyecto Freedom, un trabajo de seis canciones de corte gospel estrenado en 2021, y el sencillo Holy junto a Chance the Rapper anticiparon el giro espiritual que hoy define parte de su música.
El propio artista ha participado en sesiones de adoración junto al músico Chandler Moore, de Maverick City Music, lo que confirma que su interés por lo devocional no nació con el Mundial ni terminó ahí.
Pese al ruido generado en redes, Bieber no se pronunció públicamente sobre las críticas y horas después del partido, que terminó con el título para España tras vencer 1-0 a Argentina, fue visto disfrutando de una salida nocturna en Nueva York junto a su esposa, ajeno a la controversia que su canción seguía generando en internet.