Música, baile y pasión futbolera: Así fue el espectacular show en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial desbordó este jueves el Zócalo de la Ciudad de México y se extendió por las calles del Centro Histórico, donde aficionados mexicanos y de otras partes del mundo avanzaban entre cánticos, trompetas y vallas que limitaban el acceso al FIFA Fan Fest.
Más de 50, 000 personas se congregaron en el Zócalo, donde se instalaron pantallas gigantes para ver el arranque de la Copa del Mundo con el encuentro México-Sudáfrica. En la foto está J Balvin uno de las artistas que debutó en la inaguración.
“Queríamos conocer personas de todo el mundo y aparte ver a nuestro país ganar”, dijo con ilusión Gerardo Martínez, quien viajó con sus amigos desde Sinaloa (noroeste) para vivir la inauguración en el corazón de la capital.
El ambiente festivo se extendía por todo el primer cuadro del centro de la ciudad, donde se escuchaban cantos como el tradicional ‘Cielito lindo’ , trompetas, y porras.
Decenas de bailarines vestidos de aztecas y otros de dorado, se robaron los reflectores en la inauguración del Mundial 2026. Pero los artistas mexicanos también inauguraron la ceremonia.
La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
Sahakira fue otra de las artistas presentes que con su tema "Daí, Daí" hizo bailar a todos.Por su parte, Maná, debutó con su canción "Oye mi amor". Los artistas se encargaron de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.
Con el partido México y Sudáfrica dio inició esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.
Shakira, la reina de este Mundial con el tema ‘Dai Dai’ que comparte con el nigeriano Burna Boy, quienes acompañaron con su voz la pasión de aficionados nacionales e internacionales que este jueves vibran en las gradas del Azteca.
En el centro brilló durante todo el espectáculo la Copa del Mundo, dando inicio a uno de los espectáculos más esperados por los aficionados del fútbol.