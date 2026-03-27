Jesse & Joy en Tegucigalpa: las canciones que sonarán el 10 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- El Nacional de Ingenieros Coliseum recibirá el próximo 10 de abril a uno de los dúos más queridos del pop en español. Jesse & Joy llegan a Tegucigalpa como parte de "El despecho tour", una gira que acumula más de 60 presentaciones por México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico. El tour nació como extensión de "Lo que nos faltó decir", séptimo álbum de estudio de los hermanos Huerta, publicado el 22 de mayo de 2025 bajo el sello Warner Music México y grabado en ciudades tan distintas como Londres, Nueva York, Los Ángeles, Bogotá y Ciudad de México. El disco les valió su decimoctava nominación al Latin Grammy, compitiendo en la categoría de Mejor álbum pop tradicional, y reunió colaboraciones con Carlos Vives, Edén Muñoz, Banda MS, Elsa y Elmar, y Poo Bear. Pero en el escenario, la noche no le pertenece solo al material reciente, el espectáculo está construido para que cada etapa de su carrera ocupe su lugar.

Desde que el dúo debutó en 2007 con "Esta es mi vida", el primer sencillo que los catapultó fue "Espacio sideral", una balada de guitarra acústica que definió el sonido inicial de los hermanos y les abrió las puertas de la industria.



Joy ponía la voz; Jesse, la arquitectura musical. Esa fórmula, aparentemente sencilla, resultó ser extraordinariamente duradera. El salto definitivo llegó con "¿Con quién se queda el perro?", tercer álbum de estudio lanzado en 2011 y certificado doble platino en México. De ese disco salió "¡Corre!", la canción que los convirtió en nombre propio dentro del pop latinoamericano. La pista ganó el Grammy Latino a Canción del año y Grabación del año en 2012, y todavía hoy resiste en cualquier lista de reproducción sin que suene desgastada.

Del mismo álbum emergió "Llorar", una colaboración con el tecladista Mario Domm que mezcló la voz de Joy con un arrangement de pop contenido, sin estridencias, y que logró quedarse en el oído sin esfuerzo aparente.

También "La de la mala suerte" ganó su espacio en la memoria colectiva de quienes crecieron con ese disco en repetición.

El cuarto álbum, "Un besito más" (2015), marcó otro punto de inflexión. La canción que le da nombre fue escrita tras la muerte del padre de los Huerta y tiene una carga emocional que se percibe incluso sin conocer su historia.

Fue número uno en las listas de álbumes latinos y llevó al dúo de gira por más de 15 países, incluyendo Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Santiago de Chile, Nueva York y Los Ángeles. "No soy una de esas", con la participación de Alejandro Sanz, también formó parte de ese capítulo y sumó otro capas a una discografía que ya empezaba a sentirse como un catálogo de momentos vividos por otros.

"Chocolate" y "¡Ecos de amor!", incluida en su versión en inglés como parte de Echoes of Love, ampliaron el alcance del dúo hacia el mercado anglosajón.

La BBC Radio 2 incluyó "Echoes of Love" en su programación, y el diario británico The Independent destacó en su momento que el álbum bilingüe lograba mantenerse fiel a sus raíces al tiempo que incorporaba un estilo vocal de mayor escala.

Su regreso a Honduras

Para la noche del 10 de abril en el Nacional de Ingenieros Coliseum, el formato del show contempla algo que pocas propuestas de pop latino incluyen en su puesta en escena: una banda de mariachi que sube al escenario para interpretar temas del dúo, mientras en las pantallas se proyectan fotografías enviadas por los fanáticos antes del espectáculo. La propuesta mezcla celebración y nostalgia en dosis que no se excluyen entre sí.