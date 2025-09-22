Jesse y Joy estrenarán en HBO un documental sobre su carrera

Ciudad de México, México.- Una historia de éxito, amor, valor, perdón y resiliencia es la que cuentan los cantantes Jesse y Joy Huerta en el documental "Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos", una producción de HBO en la que abordan detalles inéditos de su vida, como la complicada relación con su padre. “Lo bonito de todo esto es que aquí seguimos juntos, seguimos estando juntos. Es una historia de éxito, es una historia de amor, de valor, de perdón y de resiliencia. Y eso fue lo que nos dijo, okay, sí que salga”, señaló Jesse en una entrevista con EFE.

El dueto, que irrumpió en la escena musical hace 20 años, ocupa la serie de cuatro capítulos para abrir su lado más íntimo y hablar especialmente sobre sus orígenes, su familia y, especialmente, su padre quien tuvo una gran influencia en su vida y determinó su manera de hacer música. "Papá fue el que me empujó. Me dijo un día: '¿Te gusta la batería? Pásate a tocar la batería ahí', yo tenía 6 años. Si él no me hubiera empujado a eso y un montón de cosas (...) no hubiéramos logrado nada de quienes somos", afirmó. La música resultó para los hermanos una vía de escape, ya que crecieron bajo la estricta autoridad de su padre, el pastor evangélico Eduardo Huerta. "Yo no paraba de pensar en cómo me iba a salir de mi casa", confiesa Joy entre lágrimas en el avance del proyecto. Para la vocalista de la banda, este documental, que estrena el próximo 25 de septiembre, sirvió como una catarsis pues reconoció que "sí se necesita regresar al pasado para sanar el presente". "De pronto para un proyecto como este en un documental, de pronto cada quien está dando su punto de vista, y de alguna u otra forma sí ayudó para sanar ciertas heridas y, por otro lado, quizás entender un poco más el punto de vista del otro", apuntó. Eduardo Huerta murió en 2013, pero dejó una huella profunda en sus hijos, aunque reconocen que ahora pueden verlo desde el amor que sienten por él. "Sé que papá trató de mejorar muchas cosas que él vivió, otras las repitió y al final lo veo con mucho amor y agradecimiento", señaló Jesse.

El mejor momento de su carrera