Hallan muertos en México a los cantantes colombianos reportados como desaparecidos

Los cantantes fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en la zona de Polanco tras una presentación; los artistas realizaban una gira en México

  • 22 de septiembre de 2025 a las 15:26
Ciudad de México, México.- Los cantantes Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown fueron hallados sin vida, días después de reportarse su desaparición en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Medios como El País y El Financiero, citaron a fuentes de la Fiscalía del Estado de México quienes confirmaron el hallazgo de ambos músicos en este estado, cercano a la capital mexicana.

El jueves, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda tras la desaparición de ambos cantantes, quienes fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en el lujoso barrio de Polanco, en el centro de la capital del país, tras una presentación que tuvieron el fin de semana previo.

Mientras que el domingo, en su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y a su coequipero Jorge Herrera.

