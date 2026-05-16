Javier Bardem reflexiona en Cannes sobre la masculinidad tóxica

Cannes, Francia.- En "El ser querido", que se presenta este sábado en la competición de Cannes, Javier Bardem interpreta a un director de cine que en una espectacular escena del filme de Rodrigo Sorogoyen pierde los papeles, algo que el actor ha sufrido en alguna ocasión, pero reconoce que eso está cambiando.

"Creo que cualquier rodaje es difícil y siempre hay tensión, pero es una tensión buena, una tensión creativa, no una tensión como la que pueda crear mi personaje", explica a EFE Bardem horas antes del estreno de la cinta, que coprotagoniza con Victoria Luengo, sentada a su lado, en una terraza, con la Croisette de Cannes como telón de fondo.

La masculinidad tóxica

Él ha vivido algún momento difícil pero no llegaron al extremo del que se ve en filme, pero sí comportamientos que califica de "inexcusables" y de "abuso de poder". "Es esta cosa de aquí se hace lo que yo diga. Bueno, sí ¿o no? Evidentemente tenemos que seguir tu dirección. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo comentas? ¿Cómo nos lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde?". Para él, más que por un control creativo, este tipo de comportamientos tienen que ver con "una forma de reforzar el poder por el poder". Pero eso ha cambiado mucho en los años que lleva en la profesión Bardem, que asegura que ahora "hay una sensibilidad frente a eso, hay muchísimo menos miedo a denunciar y a decirlo públicamente ahí mismo", durante el rodaje. "Eso está muy bien pero hay que ir a más, siempre", agregó. Bardem es en el filme Esteban Martínez (apellido elegido porque en el famoso Hotel Martínez de Cannes, a pocos metros de donde se celebra la entrevista, fue donde hace tres años Sorogoyen le ofreció participar en el filme), un afamado director de cine que regresa a España tras muchos años fuera y quiere reencontrarse con su hija, Emilia (Luengo), a la que abandonó siendo una niña. La falta de comunicación entre ellos, las relaciones paternofiliales, el cine dentro del cine o la masculinidad tóxica son algunos de los temas que trata esta película que es la primera de las tres españolas que este año compiten por la Palma de Oro de Cannes. En los próximos días llegarán "Amarga Navidad", de Pedro Almodóvar, y "La bola negra", de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Las relaciones con los padres