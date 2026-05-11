Almodóvar critica el silencio de los Oscar: "La gente en EUA está muy asustada"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cineasta español Pedro Almodóvar criticó la falta de activismo político y la escasa presencia de protestas contra la guerra en Gaza o el presidente estadounidense, Donald Trump , durante la 98º edición de los premios Óscar celebrada el pasado 15 de marzo.

"No culpo a nadie en particular, pero fue bastante llamativo ver la transmisión de los Óscar donde no hubo muchas protestas contra la guerra o contra Trump", dijo el cineasta en una entrevista a Los Angeles Times publicada este lunes.

Almodóvar destacó a su amigo, el actor español Javier Bardem, como el único que alzó la voz al grito de 'Palestina libre' durante la ceremonia de los Óscar, que se celebraron con el estallido del conflicto de Irán como telón de fondo.

"Es evidente que la gente está muy asustada (...) Estados Unidos no es una democracia en este momento. Algunos dicen que tal vez sea una democracia imperfecta, pero yo realmente no creo que lo sea", aseveró.