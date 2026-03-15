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Bardem aboga por "Palestina libre" y clama "no a la guerra" en el escenario de los Oscar

El actor español Javier Bardem se pronunció a favor de una "Palestina libre" y pronunció un "no a la guerra" en la ceremonia de los Oscar 2026

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 20:43
Bardem aboga por Palestina libre y clama no a la guerra en el escenario de los Oscar

Bardemn realizó los comentarios cuando presentaba el apartado a la mejor película internacional, que finalmente fue para la noruega 'Sentimental value' ('Valor sentimental'), de Joachim Trier.

 Foto: Agencia EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor español Javier Bardem, se pronunció este domingo en la ceremonia de los Oscar a favor de una "Palestina libre" y pronunció un rotundo "no a la guerra" y fue así el primero de los presentadores de los premios que hizo una declarado abiertamente contra el conflicto en Oriente Medio.

Bardemn realizó los comentarios cuando presentaba el apartado a la mejor película internacional, que finalmente fue para la noruega 'Sentimental value' ('Valor sentimental'), de Joachim Trier.

El actor llevaba en su solapa la misma pegatina de 'No a la guerra' que usó en 2003 por la guerra de Irak. Y bajo ella, una chapa con la caricatura de Handala, un símbolo de la resistencia palestina creado en 1969,

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En la alfombra roja, Bardem se pronunció contra el conflicto. "Hay que aprovechar esto (los Oscar) para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo... pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo", dijo el actor a EFE a su llegada a los premios.

Bardem fue categórico al decir que el actual conflicto en Oriente Medio es ilegal porque está "basado en mentiras".

"Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras, antes eran armas de destrucción masivas ahora es acabar con un régimen, que no lo han acabado si no lo está radicalizando aún más con esta ofensiva ilegal", subrayó.

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El español ya había adelantado su discurso al publicar una foto en la que aparecía con la pegatina y la chapa, de camino a la ceremonia.

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Redacción web
Agencia EFE

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