Bardem aboga por "Palestina libre" y clama "no a la guerra" en el escenario de los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor español Javier Bardem, se pronunció este domingo en la ceremonia de los Oscar a favor de una "Palestina libre" y pronunció un rotundo "no a la guerra" y fue así el primero de los presentadores de los premios que hizo una declarado abiertamente contra el conflicto en Oriente Medio.

Bardemn realizó los comentarios cuando presentaba el apartado a la mejor película internacional, que finalmente fue para la noruega 'Sentimental value' ('Valor sentimental'), de Joachim Trier.

El actor llevaba en su solapa la misma pegatina de 'No a la guerra' que usó en 2003 por la guerra de Irak. Y bajo ella, una chapa con la caricatura de Handala, un símbolo de la resistencia palestina creado en 1969,